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ЕК готова оперативно выделить Испании средства на решение проблем миграции
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ЕК готова оперативно выделить Испании средства на решение проблем миграции 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
БРЮССЕЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер заверил премьера Испании, что Еврокомиссия работает над тем, чтобы оперативно выделить Мадриду средства в рамках содействия в решении миграционных проблем, сообщила в среду представитель ЕК Мина Андреева.
"Мы уже подтвердили, что получили заявку от Испании, и Юнкер в телефонном разговоре с испанским премьером заверил его, что ЕК работает в приоритетном порядке, чтобы оперативно выделить средства, но на данном этапе у меня нет точных цифр", — сказала она на брифинге. Источник в структурах ЕС заявил в среду журналистам, что размер этой помощи может составить 20 миллионов евро.
Андреева также сообщила, что Юнкер поручил еврокомиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрису Аврамопулосу в ближайшие дни направиться в Испанию.
Ранее Юнкер сообщил в своем аккаунте в Twitter, что подтвердил испанскому премьеру готовность ЕК оказать содействие Испании и Марокко «в эффективном реагировании на растущее миграционное давление вдоль Западно-Cредиземноморского маршрута».
Миграционный поток в Испанию через Средиземное море в последние месяцы значительно возрос. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли чуть более 22,4 тысячи мигрантов, то с 1 января по 27 июля этого года — уже почти 21 тысяча человек, только с начала июля — 5916 человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.
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