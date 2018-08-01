ЕК готова оперативно выделить Испании средства на решение проблем миграции

"Мы уже подтвердили, что получили заявку от Испании, и Юнкер в телефонном разговоре с испанским премьером заверил его, что ЕК работает в приоритетном порядке, чтобы оперативно выделить средства, но на данном этапе у меня нет точных цифр", — сказала она на брифинге. Источник в структурах ЕС заявил в среду журналистам, что размер этой помощи может составить 20 миллионов евро.

Андреева также сообщила, что Юнкер поручил еврокомиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрису Аврамопулосу в ближайшие дни направиться в Испанию.

Ранее Юнкер сообщил в своем аккаунте в Twitter, что подтвердил испанскому премьеру готовность ЕК оказать содействие Испании и Марокко «в эффективном реагировании на растущее миграционное давление вдоль Западно-Cредиземноморского маршрута».

Миграционный поток в Испанию через Средиземное море в последние месяцы значительно возрос. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли чуть более 22,4 тысячи мигрантов, то с 1 января по 27 июля этого года — уже почти 21 тысяча человек, только с начала июля — 5916 человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.