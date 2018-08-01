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Православное приложение для смартфонов «Наставник» презентуют в рамках форума на ВДНХ
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Православное приложение для смартфонов «Наставник» презентуют в рамках форума на ВДНХ 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Мобильное приложение «Наставник» презентуют на Международном православном молодежном форуме, который пройдет 23 августа на ВДНХ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете форума.
«К 23 августа запустят и впервые представят на форуме самое многофункциональное на сегодняшний день православное мобильное приложение — «Наставник». Автор идеи Игорь Горбунов говорит, что его вдохновил Instagram. Вернее, большая популярность православных календарей в этой соцсети», — рассказали организаторы.
В приложении будет размещена исчерпывающая информация обо всех православных праздниках, постах, молитвах, святых, которые почитаются в тот или иной день. Особенность приложения в том, что оно персонализировано. Например, указав ближайший храм, пользователь будет оперативно узнавать о расписании церковных служб. Пообщаться со священнослужителями тоже можно в режиме онлайн.
Кроме того, на форуме впервые представят виртуальную экскурсию по храму, где почти все экспонируемое пространство создано по аналогии с настоящим. Студенты-программисты сконструировали 3D-модели, продумали сценарий и записали текст экскурсий по храму преподобной Евфросинии, великой княгини Московской в Котловке. Помимо этого, на форуме презентуют кулинарно-просветительский проект «Буквица вкуса».
Международный православный молодежный форум состоится уже в третий раз. Гостей форума ждет встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и презентации 50 перспективных проектов в различных сферах: сельского хозяйства, добровольческой деятельности, традиционных ремесел, высоких технологий, культуры и спорта.
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