Православное приложение для смартфонов «Наставник» презентуют в рамках форума на ВДНХ

Мобильное приложение «Наставник» презентуют на Международном православном молодежном форуме, который пройдет 23 августа на ВДНХ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете форума.

«К 23 августа запустят и впервые представят на форуме самое многофункциональное на сегодняшний день православное мобильное приложение — «Наставник». Автор идеи Игорь Горбунов говорит, что его вдохновил Instagram. Вернее, большая популярность православных календарей в этой соцсети», — рассказали организаторы.

В приложении будет размещена исчерпывающая информация обо всех православных праздниках, постах, молитвах, святых, которые почитаются в тот или иной день. Особенность приложения в том, что оно персонализировано. Например, указав ближайший храм, пользователь будет оперативно узнавать о расписании церковных служб. Пообщаться со священнослужителями тоже можно в режиме онлайн.

Кроме того, на форуме впервые представят виртуальную экскурсию по храму, где почти все экспонируемое пространство создано по аналогии с настоящим. Студенты-программисты сконструировали 3D-модели, продумали сценарий и записали текст экскурсий по храму преподобной Евфросинии, великой княгини Московской в Котловке. Помимо этого, на форуме презентуют кулинарно-просветительский проект «Буквица вкуса».

Международный православный молодежный форум состоится уже в третий раз. Гостей форума ждет встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и презентации 50 перспективных проектов в различных сферах: сельского хозяйства, добровольческой деятельности, традиционных ремесел, высоких технологий, культуры и спорта.