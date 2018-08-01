Наталья Штурм ратует за пенсионную реформу и хочет выступать в 90 лет

Пенсионная реформа привлекла пристальное внимание общественности. Многие назвали повышение возраста, с которого человек может отправиться на заслуженный и оплачиваемый отдых, настоящим бедствием, но есть и те, кто более лояльно относится к переменам. Певица Наталья Штурм решила выразить свое мнение на этот счет.

Знаменитости резко отреагировали на пенсионную реформу, некоторые даже называют ее геноцидом, поскольку в пожилом возрасте многим людям сложно обеспечить себе достойный доход, да и не все могут трудиться, имея проблемы за здоровьем. Свое отношение к «наболевшему» вопросу решила высказать и небезызвестная певица, звезда 90-х Наталья Штурм. Исполнительнице пока только 52 года, потому до пенсионного возраста ей еще далеко. Но она не осталась равнодушной к реформе, которую неожиданно поддержала: «Я за пенсионную реформу. Но не для всех. Считаю, что каждый сам для себя должен решать, хочет он продолжать работать или нет. Если меня позовут, я и в 90 лет пойду работать на сцену. И думаю, большинство артистов, актеров, художников, творческих людей готовы работать, пока они нужны и в состоянии. А кто-то наоборот устал и хочет на заслуженный отдых с достойной пенсией. Для них повышать пенсионный возраст жестоко, они ждали-ждали и вот на тебе».

Певица считает, что работа артиста — это каторжный труд, который «состоит из физических и моральных истязаний». Она напомнила о рисках постоянных перелетов, бессонных ночах при переездах, нарушении режима и связанных с этим нервных срывах, периодах застоя и депрессиях, усталости, громкой славе и моментах забвения, навязчивости поклонников: «Пока молодой — авторитета нет, взрослеешь — старый, освободи место молодым. На эстраде может держаться годами только человек с железными нервами, неубиваемыми связками (если работать всегда живьем) и сказочным здоровьем… Поэтому, чтобы потом не скорбеть лицемерно, берегите артистов при жизни, у нас тонкая душа и ранимое сердце».

Фанаты согласны с Натальей, но остальные пользователи сети считают, что ее работа все же куда более легкая, чем у простых обывателей, которые вынуждены работать в поте лица «от звонка до звонка». Часть подписчиков согласна, что людям надо дать возможность трудиться после достижения пенсионного возраста, но только по желанию, а не в принудительном порядке: «Что тогда не уходите в шпалоукладчицы, там все просто и легко, и зарплата стабильная — стабильно низкая. Прям вот жалко вас, бедная!» «Если трудно быть артистом, иди торгуй на рынке, там проще!» «Про пенсионную реформу лучше не начинайте. Не злите народ». «Правильно она охарактеризовала реформу, кто хочет — работать, остальным — дать достойный доход». «Натали, ты права на 100%! Если хочет человек — пусть работает, а не принуждать, что только творят с простыми людьми!» «Я согласна с вами, нельзя людей на произвол судьбы бросать, если надо и в состоянии — пусть работают, в противном случае — на отдых, если бы еще нормально платили, а не копейки». Недавно пенсионную реформу раскритиковала телезвезда Алена Водонаева, ее печалит участь пожилых людей, которым неоткуда ждать материальной помощи, ведь они могут оказаться за чертой бедности.