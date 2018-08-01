Солист группы MBAND закрутил роман со звездой Дома-2 

Солист популярной группы MBAND Артем Пиндюра долгое время скрывал личную жизнь. Поклонницы артиста гадали, есть ли у Артема возлюбленная.
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«Дом-2″ добивают очень богатые люди»Один из основателей телепроекта приоткрыл закулисье популярного реалити-шоуКак оказалось, вот уже несколько месяцев певец встречается с 23-летней звездой Дома-2 Мариной Мексикой. Пара первое время не хотела афишировать свой роман. Сейчас Артем и Марина по-прежнему не комментируют свои отношения, но все свое свободное время проводят в компании друг друга. Как стало известно, девушка сопровождает возлюбленного даже на тренировках.
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Напомним, что Марина Мексика была участницей телестройки всего несколько месяцев и почти все это время жила на Сейшелах. При этом девушка стала одной из самых ярких участниц проекта благодаря запоминающейся внешности. Теперь Марина стала моделью и принимает участие в различных съемках. За ее жизнью в микроблоге наблюдает почти 700 тысяч человек, сообщает Super.ru.
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