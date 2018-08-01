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NASA показало на видео лучшие проекты марсианских домов
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NASA показало на видео лучшие проекты марсианских домов 

Москва24 42 минуты назад
Фото: Москва24
NASA опубликовало пять лучших проектов домов для марсианской колонии. Финалисты конкурса, объявленного в 2014 году, разделят грант в 100 тысяч долларов. Предполагается, что на эти деньги они построят макеты жилищ, пишет "Российская газета".
Свои проекты марсианских новостроек представили 18 команд из разных стран мира. Однако финалистами стали представители США. Первое место присудили команде из Арканзаса, которая предложила напечатать дома на 3D-принтере из доступных на Марсе материалов. По замыслу авторов проекта, необходимое для строителей оборудование будет перемещаться по поверхности красной планеты в специальном модуле.
Этот модуль также доставит на Марс небольших роботов-заготовителей. Им предстоит собрать строительные материалы: лед, оксид кальция и другие минералы. По проекту первые колонисты Марса поселятся в двухэтажных конусообразных домах, оборудованных защитой от солнечной радиации. Продумано все до мельчайших деталей: от окон и туалетов до книжных полок. Недостатка в стройматериалах не будет, поэтому у космических переселенцев появится возможность построить сколько угодно жилищ, заверили разработчики.
Видео: YouTube/NASA's Marshall Space Flight Center
Еще четыре финалиста — команды из Иллинойса, Миссисипи и Нью-Йорка — также планируют печатать марсианские дома на 3D-принтерах. Например, архитекторы из Джексона в штате Миссисипи предложили поселить будущих колонистов в четырехэтажном конусе с гаражом и садом. А участники из Нью-Йорка представили проект поселка из двухэтажных автономных модулей, которые будут связаны между собой переходами.
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