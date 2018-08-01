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Кран за шесть миллионов пропал в Петербурге
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Кран за шесть миллионов пропал в Петербурге 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Автомобильный кран стоимостью более шести миллионов рублей угнали со строительного объекта. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Технический директор ООО «Силовых Машин» Евгений В. обратился в полицию с заявлением о пропаже транспортного средства грузоподъемностью 25 тонн. Кран производства «Галичанин» оставили на газоне у дома по проспекту Пятилеток, где проходит строительство тепловых сетей.
Спецоборудование принадлежит компании ООО «Специальные машины», которая арендовала транспорт в 2017 году. Автомобильный кран оснащен мониторинговой системой ГЛОНАСС и колесной формулой 6*6. Правоохранителям удалось узнать, что прораб участка по акту передал спецтехнику под охрану компании «Северная Пальмира».
Владельцы техники оценили ее стоимость в шесть миллионов двести тысяч рублей. Правоохранители проверяют все обстоятельства случившегося.
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