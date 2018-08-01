Кран за шесть миллионов пропал в Петербурге

Автомобильный кран стоимостью более шести миллионов рублей угнали со строительного объекта. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».

Технический директор ООО « Силовых Машин » Евгений В. обратился в полицию с заявлением о пропаже транспортного средства грузоподъемностью 25 тонн. Кран производства «Галичанин» оставили на газоне у дома по проспекту Пятилеток, где проходит строительство тепловых сетей.

Спецоборудование принадлежит компании ООО «Специальные машины», которая арендовала транспорт в 2017 году. Автомобильный кран оснащен мониторинговой системой ГЛОНАСС и колесной формулой 6*6. Правоохранителям удалось узнать, что прораб участка по акту передал спецтехнику под охрану компании «Северная Пальмира».

Владельцы техники оценили ее стоимость в шесть миллионов двести тысяч рублей. Правоохранители проверяют все обстоятельства случившегося.