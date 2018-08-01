Безумные лифты, которые вызовут боязнь высоты у кого угодно

Не все архитекторы готовы смириться с тем, что лифт должен выглядеть как безликая железная коробка. Некоторые готовы воплощать в подъемнике с предельно простой функциональной задачей — доставлять пассажиров и груз на необходимую высоту — все свои самые смелые и новаторские задумки. За каждым из этих 10 проектов стоит команда идейных вдохновителей и годы сложной и кропотливой работы. Результатами объединенных усилий стали лифты, представляющие собой настоящие шедевры строительного и инженерного искусства.

Подъемник Bailong Elevator, или Лифт Ста Драконов, располагается в национальном парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань, в Китае . Перемещается он вдоль склона массивного горного хребта, за пару минут поднимая туристов на вершину горы высотой 330 метров, где оборудована смотровая площадка. Лифт занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий лифт в мире на открытом пространстве.

Чтобы посетителям не приходилось преодолевать более 1000 ступенек, поднимаясь на вершину самого высокого монумента на территории США — Арки Гейтвей в Сент-Луисе , мемориал оборудовали лифтом. Двери кабины выполнены из стекла, благодаря чему посетители могут видеть внутреннюю структуру здания.

Перепад высоты между каналами Юнион и Форд-Клайд в Шотландии составляет порядка 24 метров. Изначально они были соединены одиннадцатью шлюзами, но когда канал решили закрыть, в 30х годах их засыпали. Во время реконструкции в конце 20 века вместо прежней громоздкой инженерной системы канал было предложено оборудовать шлюзовым судоподъемником. Время оборота колеса-лифта — около 15 минут. Выбрав экскурсионный тур по каналам, на работу единственного в мире вращающегося гидролифта туристы могут посмотреть изнутри.

Во внутреннюю часть самого большого в мире цилиндрического аквариума с соленой водой, расположенного в холле отеля «Radisson Blu» в Берлине, инженеры спрятали прозрачный лифт. Во время подъема на нем посетителям становится доступна 360-градусная панорама подводного царства, представленного 1500 рыбами 97 видов.

Холм Хамметшванд, высотой 1132 метров, является самой высокой точкой полуострова Бюргеншток. Добраться до вершины можно на скоростном лифте, который менее чем за минуту поднимается на высоту 152 метра.

Подъем на лифте SkyView предоставляет возможность полюбоваться видами Стокгольма с высоты птичьего полета. Со скоростью 1 м/с стеклянная гондола перемещается по крыше крупнейшего сферического сооружения в мире, Глобен-Арены, и доставляет своих пассажиров на высоту 130 метров над уровнем моря.

Второе название здания Ллойд-билдинг в Лондоне — дом наизнанку. Получил он его за то, что инженерные коммуникации, лестницы и лифты архитекторы разместили снаружи. Стены всех 12 лифтов выполнены из стекла, что во время подъема обеспечивает беспрепятственный обзор на окрестности. Доступ в здание имеют только сотрудники, но во время ежегодного Open House London зайти в Ллойд-билдинг и прокатиться на лифте может любой желающий.

В списке самых высоких зданий в мире Тайбэю 101, расположенному в Тайбэе, досталось всего лишь 5 место, однако лифты небоскреба не имеют себе равных по скорости и считаются самыми быстрыми лифтами в мире. Поднимаются они со скоростью 60,6 км/ч. Поездка от пятого этажа до обзорной площадки на 89-м занимает всего 39 секунд.

В музее легендарного автомобильного концерна Мерседес-Бенц в Штутгарте без темы автопрома не обошлось даже оформление лифтов. Подъемники стилизовали под футуристические капсулы, напоминающие линейку концепт-каров. Они бесшумно поднимают посетителей на 9-й этаж, с которого начинается экспозиция.

Пол лифтов 328-метровой башни Скай Тауэр в деловом центре Окленда частично выполнен из стекла. Пока лифт поднимается со скоростью 18 км/час наверх, под ногами пассажиров разрастается бездна.