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Спортивную площадку на улице Недорубова очистили от мусора
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Спортивную площадку на улице Недорубова очистили от мусора 

Управа района Некрасовка 53 минуты назад
Фото: Управа района Некрасовка
Специалисты коммунальной службы района Некрасовка привели в порядок спортивную площадку на улице Недорубова, дом 20, корп. 2. Просьба убраться на площадке, где скопилось много мусора, поступила на портал «Наш город» от одного из жителей района.
Уже на следующий день после обращения на сайте был опубликован официальный ответ от управы района Некрасовка.
«Выполнены работы по уборке дворовой территории. С ответственными лицами проведена разъяснительная беседа о недопущении подобных фактов», — говорится в ответе.
Отметим, что обратиться на портал «Наш город» может любой житель Москвы. (ис)
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