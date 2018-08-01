В КЦ «Москвич» на юго-востоке столицы поговорят о Китае

О традициях Китая , истории, философии, известных людях этой страны, расскажут в клубе по интересам «Тайго», заседания которого с осени будут проходить в КЦ «Москвич» на Волгоградском проспекте в ЮВАО.

— Будут проводиться занятия по изучению культуры, восточной живописи и иероглифов, беседы по истории, философии, мировоззренческим основам традиционного китайского общества, дегустация чаев и стратегическая игра Го (вейцы), развивающая логическое и образное мышление, — сообщили в пресс-службе КЦ «Москвич».

Бесплатные занятия, рассчитанные на взрослую аудиторию, начнутся с 07 ноября. Для участия в заседаниях клуба по интересам необходимо зарегистрироваться на сайте КЦ. Занятия будут проходить по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (499) 178-36-06.