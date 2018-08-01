В Твери волонтёры планируют провести праздник в честь 117-летия тверского трамвая

28 августа тверскому трамваю исполняется 117 лет, в связи с этой датой участники сообщества «Транспорт Твери : Трамвай, Автобус, Троллейбус» планируют организовать мероприятие для жителей города и работников автотранспортного предприятия. Волонтёры хотят вручить небольшие памятные подарки водителям и работникам трамвайного парка; провести для жителей конкурсы с призами и прочитать лекции по истории электротранспорта Твери; украсить к празднику вагоны и многое другое.

Также в планах, если руководство ПАТП-1 разрешит, — провести экскурсию по депо на Солминке с делать фотосессию в вагонах.

Все мероприятие пройдут 25 августа в субботу. Более подробная информация по программе будет выложена в группе ВК позже.

Также волонтёры собирают средства для проведения праздника.

— На что пойдут средства? Собственно на подарки водителям, на сувенирную продукцию, на агитку, на покупку канцелярии, футболки для волонтёров и т.д. Ещё раз — мероприятие проводит инициативная группа, а не ПАТП, поэтому празднуем на то, что соберём. Также требуются помощники в организации, пишите в комментарии все желающие, мы с вами свяжемся, — говорится в официальном обращении группы.