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В Твери волонтёры планируют провести праздник в честь 117-летия тверского трамвая
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В Твери волонтёры планируют провести праздник в честь 117-летия тверского трамвая 

tvernews.ru 49 минут назад
Фото: tvernews.ru
28 августа тверскому трамваю исполняется 117 лет, в связи с этой датой участники сообщества «Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус» планируют организовать мероприятие для жителей города и работников автотранспортного предприятия. Волонтёры хотят вручить небольшие памятные подарки водителям и работникам трамвайного парка; провести для жителей конкурсы с призами и прочитать лекции по истории электротранспорта Твери; украсить к празднику вагоны и многое другое.
Также в планах, если руководство ПАТП-1 разрешит, — провести экскурсию по депо на Солминке с делать фотосессию в вагонах.
Все мероприятие пройдут 25 августа в субботу. Более подробная информация по программе будет выложена в группе ВК позже.
Также волонтёры собирают средства для проведения праздника.
— На что пойдут средства? Собственно на подарки водителям, на сувенирную продукцию, на агитку, на покупку канцелярии, футболки для волонтёров и т.д. Ещё раз — мероприятие проводит инициативная группа, а не ПАТП, поэтому празднуем на то, что соберём. Также требуются помощники в организации, пишите в комментарии все желающие, мы с вами свяжемся, — говорится в официальном обращении группы.
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