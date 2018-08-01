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Территорию саратовского аэропорта «Гагарин» начали обустраивать
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Территорию саратовского аэропорта «Гагарин» начали обустраивать 

САРАТОВ24 52 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратове начали обустраивать площадь вокруг нового аэропорта «Гагарин». Об этом проинформировала пресс-служба холдинга «Аэропорты Регионов». На первоначальном этапе планируют снять растительный грунт на площади около 10 гектаров. Также в плане создать сеть автомобильных дорог для подъезда к нему и пешеходных дорожек. Необходимы общественные и служебные парковки, общая вместимость которых будет рассчитана на 395 мест. В планах установить уличное освещение и систему видеонаблюдения, оборудовать территорию ливневой канализацией и озеленить ее. Для подъезда общественного транспорта предусмотрены стоянки и маршруты движения с подъездом на первую линию вблизи от входа в пассажирский терминал. Предусмотрено и обустройство пешеходной дорожки длиной 200 метров, по которой пассажиры смогут переходить между аэровокзалом и железнодорожной остановочной платформой. Движение автотранспорта на привокзальной площади будет контролировать комплексная автоматизированная парковочная система. Комплекс будет включать оборудование для контроля въезда и выезда на парковки перед аэровокзалом, терминалы оплаты, а также специальное программное обеспечение, координирующее работу комплекса. Аэропорт «Гагарин» включен в холдинг «Аэропорты Регионов». Туда же входят аэропорты в городах: Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2017 г. составил более 11,7 млн человек.
Напомним, ранее в пассажирском терминале нового аэропорта начали монтировать витражное остекление на фасаде здания. Из зоны регистрации для пассажиров будет открываться панорамный вид на привокзальную площадь, а из из залов ожидания вылетов — на летное поле. Общая площадь витражного остекления фасадов пассажирского терминала составит более восьми тысяч квадратных метров.
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