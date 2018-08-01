РФФИ выделит гранты на сумму до 2 млн рублей на издание лучших научных трудов

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Конкурс на издание лучших научных трудов, победители которого получат грант в размере от 200 тыс. до 2 млн рублей на публикацию своих исследований, объявил Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ).

Об этом в среду говорится в сообщении на сайте фонда.

"Российский фонд фундаментальных исследований" (РФФИ) объявляет о проведении конкурса на издание лучших научных трудов… Победителям конкурса предоставляется право заключить договор о предоставлении гранта победителю конкурса и реализации научного проекта. Максимальный размер гранта: 2 млн рублей. Минимальный размер гранта: 200 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе могут принять участие не только российские ученые, но и иностранные граждане, однако работа должна быть написана на русском языке. Участник должен являться автором, соавтором или редактором научного труда. На конкурс принимаются проекты по 16 научным направлениям, среди которых математика, физика и астрономия, химия и науки о материалах, биология, история, филология и ряд других.

"Задача конкурса — поддержка проектов, направленных на издание и распространение информации о результатах научных исследований", — отмечают в РФФИ.