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В Ижевске начались работы на прорыве трубы с горячей водой на улице 50 лет ВЛКСМ
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В Ижевске начались работы на прорыве трубы с горячей водой на улице 50 лет ВЛКСМ 

ИА «Сусанин» 55 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались в социальной сети, что во вторник, 31 июля на улице 50 лет ВЛКСМ, 36 из-под земли бил «горячий источник». По их словам, они уведомили Удмуртские коммунальные сети (УКС) о поломке, но реакции не последовало.
«В 19 часов 10 минут, из единого диспетчерского центра сообщили, что информация передана уже три часа назад, но бригада ещё не выехала! В 21 час ситуация не изменилась!», — жалуется ижевчанин.
Как сообщили ИА «Сусанин» в УКС, ремонтно-восстановительные работы начались сегодня, 1 августа.
Проблема заключается в том, что для устранения нарушений необходимо найти место прорыва. Именно поэтому воду не отключали.
«Кроме того, отключение дефектного участка сразу после обнаружения утечки привело бы к тому, что весь близлежащий микрорайон остался бы без горячей воды на период по подготовке к производству ремонтных работ. Это создало бы дополнительные неудобства для жителей», — ответили «Сусанину» в УКСе.
Компания подчеркнула, что объем утечки небольшой, вода не затопила помещения, асфальт не поврежден.
«Что касается причин и характера данного повреждения, это специалисты смогут определить только после того, как дефектный участок будет раскопан и проведены соответствующие диагностические мероприятия», — прокомментировали в компании.
После проведения всех работ сотрудники благоустроят раскопанную территорию.
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