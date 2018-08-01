В Ижевске начались работы на прорыве трубы с горячей водой на улице 50 лет ВЛКСМ

Ижевск. Удмуртия . Жители Ижевска пожаловались в социальной сети, что во вторник, 31 июля на улице 50 лет ВЛКСМ, 36 из-под земли бил «горячий источник». По их словам, они уведомили Удмуртские коммунальные сети (УКС) о поломке, но реакции не последовало.

«В 19 часов 10 минут, из единого диспетчерского центра сообщили, что информация передана уже три часа назад, но бригада ещё не выехала! В 21 час ситуация не изменилась!», — жалуется ижевчанин.

Как сообщили ИА «Сусанин» в УКС, ремонтно-восстановительные работы начались сегодня, 1 августа.

Проблема заключается в том, что для устранения нарушений необходимо найти место прорыва. Именно поэтому воду не отключали.

«Кроме того, отключение дефектного участка сразу после обнаружения утечки привело бы к тому, что весь близлежащий микрорайон остался бы без горячей воды на период по подготовке к производству ремонтных работ. Это создало бы дополнительные неудобства для жителей», — ответили «Сусанину» в УКСе.

Компания подчеркнула, что объем утечки небольшой, вода не затопила помещения, асфальт не поврежден.

«Что касается причин и характера данного повреждения, это специалисты смогут определить только после того, как дефектный участок будет раскопан и проведены соответствующие диагностические мероприятия», — прокомментировали в компании.

После проведения всех работ сотрудники благоустроят раскопанную территорию.