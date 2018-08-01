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«Швабе» и Самарский медуниверситет заключили соглашение о развитии общедоступной дефибрилляции
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«Швабе» и Самарский медуниверситет заключили соглашение о развитии общедоступной дефибрилляции 

Ростех 54 минуты назад
Фото: Ростех
Холдинг «Швабе» и Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) заключили соглашение о сотрудничестве в области современной медицины и высоких технологий. Стороны сосредоточатся на поиске новых междисциплинарных решений в работе над дефибриллятором АНД А15, а также планируют организовать мастер-классы, конгрессы, выставки, конференции и семинары.
Технические решения по совершенствованию АНД А15 будут выработаны в ходе апробаций и совместных научных мероприятий Уральского оптико-механического завода холдинга «Швабе» и СамГМУ. Первым шагом в этом направлении станет передача АНД А15 клиникам самарского университета.
«Продвижение общедоступной дефибрилляции — ключевое направление нашей совместной работы. Это вопрос большой социальной значимости, и проект Госдумы, предусматривающий внедрение АНД в местах массового скопления людей, является тому подтверждением. Объединив производственные мощности «Швабе» с центром медицинских и фармацевтических технологий СамГМУ, мы не только решим задачу по популяризации данного направления, но и определим решения по совершенствованию нашей разработки», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
В 2017 году Госдума разработала проекты нормативно-правовых актов, необходимых для реализации федеральной программы доступной дефибрилляции в России. В том же году их одобрил Минпромторг, а в марте 2018 года Правительство РФ порекомендовало внести соответствующие поправки в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан».
Ранее холдинг заключил соглашение о научном и образовательном сотрудничестве с Федеральным медицинским биофизическим центром (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна. Взаимодействие призвано раскрыть наиболее эффективные стороны как «Швабе», так и ФМБЦ, позволив медикам ознакомиться с техническими разработками в области информационных технологий и новейшими комплексными решениями.
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