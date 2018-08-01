В Волгоградской области вспыльчивый мужчина ударом в сердце заколол своего приятеля 

Разгоряченный житель Серафимовичского района точными ударами в шею и в грудь заколол своего нового знакомого.
Горячая ссора вспыхнула во время застолья
— В середине февраля 33 — летний мужчина пришел в гости к своему приятелю. В квартире был еще один местный житель, ставший жертвой перебранки, — уточнили в пресс — службе СУ СК России по Волгоградской области. — Во время застолья между мужчинами разгорелась ссора. Самый агрессивный в компании мужчина схватился за нож и несколько раз ударил своего нового товарища в грудь и в шею.
Результаты вскрытия показали, что житель Серафимовичского района умер от проникающего и точного удара в сердце.
— Молодой мужчина, схватившийся за нож, получил восемь с половиной лет колонии строгого режима, — добавили в СУ СК России по Волгоградской области.