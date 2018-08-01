Ещё
В Волгоградской области вспыльчивый мужчина ударом в сердце заколол своего приятеля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгоградской области вспыльчивый мужчина ударом в сердце заколол своего приятеля 

v1.ru 55 минут назад
Фото: v1.ru
Разгоряченный житель Серафимовичского района точными ударами в шею и в грудь заколол своего нового знакомого.
Горячая ссора вспыхнула во время застолья
— В середине февраля 33 — летний мужчина пришел в гости к своему приятелю. В квартире был еще один местный житель, ставший жертвой перебранки, — уточнили в пресс — службе СУ СК России по Волгоградской области. — Во время застолья между мужчинами разгорелась ссора. Самый агрессивный в компании мужчина схватился за нож и несколько раз ударил своего нового товарища в грудь и в шею.
Результаты вскрытия показали, что житель Серафимовичского района умер от проникающего и точного удара в сердце.
— Молодой мужчина, схватившийся за нож, получил восемь с половиной лет колонии строгого режима, — добавили в СУ СК России по Волгоградской области.
v1.ru: последние новости
Автобусы № 98 и № 79 завтра в Волгограде начнут ходить по новым маршрутам Три района Волгограда на полмесяца забудут о горячей воде В Волгограде юную вымогательницу с битой в руках на полтора года отправили в колонию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье72
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал297
Лепс ударил Аллу Михееву378
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру38
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва20
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение