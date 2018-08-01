Эксперт оценил прогноз австралийских учёных о росте смертности от погодных бедствий

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН прогноз австралийских учёных о росте смертности от погодных бедствий из-за жары в тропических и субтропических регионах, а также о том, что в случае выполнения требований Парижского соглашения негативные последствия могут быть смягчены.

Киселёв согласился с выводами относительно увеличения бедствий из-за жары, но поспорил насчёт действенности документа, который, по его словам, не слишком конкретный.

«Поэтому ожидать то, что через несколько лет буквально ситуация изменится к лучшему вследствие тех норм, которые заложены в Парижском соглашении, не приходится», — полагает он.

Как оценивает эксперт, это может растянуться по крайней мере на десятилетия.

«Такова инерция климата. Климат определяется во многом состоянием океана, а соответственно, океан достаточно долго и медленно реагирует на всевозможные изменения. Поэтому быстрых эффектов ждать не приходится», — пояснил он.

Ранее Киселёв прокомментировал выводы климатологов из Колорадского университета в Боулдере о подъёме уровня мирового океана на 65 см и угрозе затопления прибрежных городов к 2100 году.