Собственник земли в Подмосковье заплатит двойной штраф за то, что не ухаживал за участком 

В Московской области суд удвоил штраф собственнику земельного участка сельскохозяйственного назначения за неуплату в срок штрафа, наложенного Россельхознадзором за то, что хозяин участка не проводил рекультивацию, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
В феврале 2018 года Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям за нарушения земельного законодательства РФ привлекло ООО «Лусянка» к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») в виде наложения штрафа в размере 400 тысяч рублей. Однако в установленный срок — до 3 мая 2018 года — штраф компания не оплатила.
«Организация является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 125,44 гектаров, расположенного в Можайском районе Московской области. В процессе проверки Управлением было установлено, что на земельном участке не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», — говорится в сообщении.
Кроме того, участок зарос древесно-кустарниковой и сорной (пижма, полынь, пырей, борщевик Сосновского) растительностью.
За неуплату штрафа в срок, сотрудники Управления в отношении «Лусянки» составили протокол об административном правонарушении, материалы дела направили в мировой суд по подведомственности для принятия решения.
В июле суд привлек компанию «Лусянка» к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, теперь в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа — 800 тысяч рублей.