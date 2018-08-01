Новые троллейбусы помогли решить Севастополю старые проблемы

Об этом рассказывается в репортаже журналиста издания Украина.ру Мокея Русинова.

«Рельеф в городе очень сложный. Бухты, которых много, являются естественным продолжением балок, которые на земле. Эти балки очень глубокие и разделяют микрорайоны. Из окна виден микрорайон, но добраться к нему можно не напрямик, в окружную. Не было возможность поставить контактную сеть — дороги не очень широкие. Поэтому весь пассажиропоток шел через центр. Появление таких транспортных средств, которые могут отцепиться от сети и идти на аккумуляторах, очень выручает», — указал в разговоре с журналистом коренной севастополец Андрей Ерошевич.

Он также рассказал об истории городского транспорта в Севастополе