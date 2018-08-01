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Новые троллейбусы помогли решить Севастополю старые проблемы
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Новые троллейбусы помогли решить Севастополю старые проблемы 

Украина.ру 57 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказывается в репортаже журналиста издания Украина.ру Мокея Русинова.
«Рельеф в городе очень сложный. Бухты, которых много, являются естественным продолжением балок, которые на земле. Эти балки очень глубокие и разделяют микрорайоны. Из окна виден микрорайон, но добраться к нему можно не напрямик, в окружную. Не было возможность поставить контактную сеть — дороги не очень широкие. Поэтому весь пассажиропоток шел через центр. Появление таких транспортных средств, которые могут отцепиться от сети и идти на аккумуляторах, очень выручает», — указал в разговоре с журналистом коренной севастополец Андрей Ерошевич.
Он также рассказал об истории городского транспорта в Севастополе.
По словам Ерошевича, при Украине не было никакого развития транспорта в городе. Использовалось советское наследие. Теперь же в истории транспорта города открылась новая веха.
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