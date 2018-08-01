Семейное дело: в двух конкурсах АрМИ-2018 участвуют отец и сын военнослужащие РФ

Династия российских военнослужащих, состоящая из отца-прапорщика и сына-курсанта, участвует в конкурсах Армейских международных игр. Четверокурсник Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко курсант Илья Сорокин представляет Российскую Федерацию на конкурсе «Безопасная среда» в Ярославской области . Его отец — старший прапорщик Александр Сорокин — военнослужащий артиллерийского подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации участвует в конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в Республике Казахстан

Международный конкурс военнослужащих РХБЗ «Безопасная среда-2018» проходит в Ярославской области в три этапа. В ходе индивидуальной гонки военнослужащие преодолели препятствия в виде огненно-штурмовой полосы, водной преграды, разрушенного здания и других на маршруте протяженностью более 6 км. На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия. Один из самых зрелищных этапов — эстафета — в ходе которой военнослужащие с минимальным временем осуществляют поиск «радиоактивных источников», обнаружение отравляющих веществ, специальную обработку вооружения и техники, а также преодолевают различные препятствия.

В Казахстане в ходе международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» российская команда продемонстрирует вождение на трассе, а также выполнит огневые задачи из 120-мм миномета «Сани», ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.