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Семейное дело: в двух конкурсах АрМИ-2018 участвуют отец и сын военнослужащие РФ
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Семейное дело: в двух конкурсах АрМИ-2018 участвуют отец и сын военнослужащие РФ 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Курсант академии РХБЗ Илья Сорокин соревнуется на конкурсе «Безопасная среда», а его отец старший прапорщик Александр Сорокин — на конкурсе «Мастера артиллерийского огня».
Династия российских военнослужащих, состоящая из отца-прапорщика и сына-курсанта, участвует в конкурсах Армейских международных игр. Четверокурсник Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко курсант Илья Сорокин представляет Российскую Федерацию на конкурсе «Безопасная среда» в Ярославской области. Его отец — старший прапорщик Александр Сорокин — военнослужащий артиллерийского подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации участвует в конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в Республике Казахстан.
Международный конкурс военнослужащих РХБЗ «Безопасная среда-2018» проходит в Ярославской области в три этапа. В ходе индивидуальной гонки военнослужащие преодолели препятствия в виде огненно-штурмовой полосы, водной преграды, разрушенного здания и других на маршруте протяженностью более 6 км. На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия. Один из самых зрелищных этапов — эстафета — в ходе которой военнослужащие с минимальным временем осуществляют поиск «радиоактивных источников», обнаружение отравляющих веществ, специальную обработку вооружения и техники, а также преодолевают различные препятствия.
В конкурсе принимают участие команды военнослужащих от вооруженных сил Арабской Республики Египет, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Российской Федерации, впервые в конкурсе участвует команда от армии Республики Армения.
В Казахстане в ходе международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» российская команда продемонстрирует вождение на трассе, а также выполнит огневые задачи из 120-мм миномета «Сани», ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.
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