Власти БиГ призвали ЕК объяснить финансирование «хорватского моста»

Изетбегович ранее заявил, что официальное Сараево обратится в международные органы для защиты своих интересов, которые официальный Загреб якобы нарушает строительством моста в Адриатике между двумя частями Хорватии в районе полуострова Пелешац. Он назвал проект «грубым нарушением суверенитета» БиГ.

Председательствующий президиума встретился с шефом делегации ЕС в БиГ Ларсом Гуннаром Вигемарком и выразил ему позицию боснийских властей.

"ЕК была оповещена об официальной позиции БиГ, в документе по исследованию проекта, оплаченном ЕС в 2014 году, указано, что строительство Пелешацкого моста может привести к международному юридическому спору", — цитирует пресс-служба президиума Изетбеговича.

"Председательствующий Изетбегович от Вигемарка потребовал официальный ответ Европейской комиссии, отметив, что деньгами граждан ЕС финансируется и поддерживается проект, который нарушает международное право и права БиГ — будущего члена Евросоюза", — говорится в сообщении.

Китайская госкомпания China Road and Bridge Corporation в январе победила в конкурсе на строительство моста в Адриатическом море между двумя частями Хорватии. Ранее Европейская комиссия одобрила выделение Хорватии 357 миллионов евро на строительство моста, который соединил бы по морю основную территорию республики с жупанией (округом) Дубровачко-Неретванская, отделенной на суше девятью километрами побережья БиГ в районе города Неум . Согласно проекту, конструкция длиной 2,44 километра, высотой 55 метров будет иметь шесть пилонов и пять меньших опор, а также четыре полосы для автотранспорта.

В минувший понедельник государственное предприятие «Хорватские дороги» сообщило о начале работ на этапе подготовки документов. По словам директора госпредприятия Йосипа Шкорича, через месяц-полтора начнутся исследования на дне моря, а только потом реальное строительство. Окончательный срок возведения моста согласно проекту — три года.