Вора в законе Сурика лишили титула за обман «короля» российского криминала

Вор в законе Сурен Тавадов, известный в криминальных кругах, как Сурик Андижанский, лишился титула за присвоение нескольких миллионов долларов без ведома лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом в среду, 1 августа, сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, Тавадов получил титул вора в законе в августе 2004 года при непосредственном участии одного из главных авторитетов постсоветского пространства Аслана Усояна (Дед Хасан). При этом Сурик Андижанский не прошел принятого в таких случаях «надлежащего предварительного собеседования».

Проблемы у Тавадова начались после убийства Деда Хасана 16 января 2013. Его дважды задерживали полицейские в целях профилактики. В августе 2015 года Сурик Андижанский стал первым вором в законе, которого поместили под домашний арест после задержания с семью граммами героина.

В октябре 2015 года Тавадов за нарушения режима попал в СИЗО , но через несколько месяцев вышел на свободу под залог в 10 миллионов рублей. Во время прибывания изоляторе Сурика пытались лишить воровского титула по поручению Шакро Молодого.

Тавадов впал в немилость лидера преступного мира России после того, как присвоил несколько миллионов долларов от дельцов из сферы алмазного бизнеса, но не поделился ими с Калашовым. Впрочем, в июле 2016 года Шакро был арестован по делу о вымогательстве, за которое в итоге получил почти десять лет лишения свободы, поэтому не успел наказать оппонента.