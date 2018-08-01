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В Надымском районе введен карантин из-за лисьего бешенства
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В Надымском районе введен карантин из-за лисьего бешенства 

Noyabrsk24.ru 58 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Неблагополучной территорией признан мост через реку Ныда, а также территория в радиусе 30 километров от него.
«На территории угрожаемой зоны запрещается ввоз и вывоз за её пределы всех видов животных, включая диких плотоядных, проведение выставок собак и кошек, выводка и натаска собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек, не вакцинированных против бешенства, и отлов диких животных», — сообщается на сайте мэрии.
Ограничительные меры введены 27 июля, однако официальная информация об этом появилась на портале местных властей только сегодня, 1 августа. Отменят карантин по истечение 60 дней со дня последнего случая заболевания животных бешенством.
Добавим, меры приняты после инцидента, который произошел в трех километрах от посёлка Заполярный Надымского района. Там человека укусила дикая лиса. Исследование выявило у животного бешенство.
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