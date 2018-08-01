Юдоль: где её искать 

Слово «юдоль» часто используется в литературных текстах в качестве синонима долины, прохождение которой сопряжено с особыми сложностями. Однако у него есть более мистические значения.
Исследователи и лингвисты указывают на славянское происхождение слова (ѫдолъ), тем не менее, аналоги понятия существуют в античных верованиях, библейских источниках и мифологии многих современных народов. Географически считается, что Юдоль — это собственно долина плача, находящаяся под Иерусалимом. Некоторые отождествляют её с местом обширных кладбищ Кедронской долины. Также Юдоль как место Страшного суда (библейское) понимается как Иосафатова долина, простирающаяся до Мёртвого моря от обители святого Саввы. Следуя течению реки Кедрон, души проходят по мосту, который соединяет край праведников и юдоль грешников. Души последних оказываются в омуте, куда их затягивают собственные грехи. В литературе термин юдоль не раз применялся для олицетворения жизненного пути с его страданиями, мучениями и заботами. Этот приём применялся, в частности, у Лескова в одноименном рассказе, где под этим понятием раскрыт бушевавший в 1840 году голод в Российской Империи. Не менее пронзительно стихотворение Цветаевой «Лютая юдоль», в поэтической форме показывающая страдания и печали земной жизни. Встречается у Грибоедова, Салтыкова-Щедрина, Блока, Симонова, Астафьева. Похожие по звучанию и смыслу слова есть в современных славянских языках: чешском (údol), польском (wądoł — узкая канава), словенском (оdоl — долина).