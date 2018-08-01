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ММТП: Главу авиакомпании «Северный ветер» оштрафуют за неисполнение требований прокурора
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ММТП: Главу авиакомпании «Северный ветер» оштрафуют за неисполнение требований прокурора 

Агентство «Москва» 1 час назад
За умышленное неисполнение законных требований прокурора руководитель авиакомпании «Северный ветер» привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в ходе проведенных проверочных мероприятий в деятельности авиакомпании ООО «Северный ветер» выявила нарушения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что по результатам проверки в адрес руководителя организации внесено представление. Однако представление прокуратуры было проигнорировано, меры по устранению выявленных нарушений закона не приняты, о результатах рассмотрения представления в прокуратуру в установленные законом сроки не сообщено.
«В связи с этим прокуратурой в отношении должностного лица — генерального директора авиакомпании ООО «Северный ветер», а также юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 17.7 КоАП РФ («Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом»). Постановлениями судьи Замоскворецкого районного суда Москвы и мирового судьи судебного участка №399 района Замоскворечье Москвы виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 50 тыс. руб.», — отметили в ММТП.
В пресс-службе добавили, что решения суда не вступили в законную силу.
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