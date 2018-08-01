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Ремонт двух общественных пространств Вологды близок к завершению
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Ремонт двух общественных пространств Вологды близок к завершению 

Вологда.рф 58 минут назад
На ул. Мишкольцкой, где проектом запланировано обустройство пешеходной зоны, работы выполнены на 100%. Сейчас подрядчик убирает строительный мусор. Ремонт выполнен по федеральному приоритетному проекту «Городская среда», реализуемому при поддержке партии «Единая Россия».
Как прокомментировали в Департаменте городского хозяйства Вологды, еще один объект в завершающей стадии находится на ул. Пионерской в Лосте. Здесь уровень готовности — 98%. Специалисты сделали ограждение и уложили новый асфальт. Сейчас согласовываются работы по подключению новой системы освещения.
На остальных трех объектах — на ул. Емельянова в ВГМХА им. Верещагина, в сквере на ул. Чернышевского, 73 и в Фрязиновском парке ремонт продолжается. Уровень готовности разный — от 6 до 12%.
Напомним, в этом году в рамках проекта «Городская среда» в Вологде запланирован ремонт пяти общественных пространств и 60 дворовых территорий. Общий объем финансирования — порядка 250 млн рублей. Работы идут под контролем жителей, депутатов-единороссов и представителей городских властей. Ежедневно качество ремонта проверяют специалисты технадзора.
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