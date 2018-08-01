Гидроузлы в Верхошижемском районе и на Белохолуницком водохранилище ввели в эксплуатацию после ремонта

Качество капремонта после прохождения половодья подтвердили в министерстве охраны окружающей среды, сообщили в пресс-центре Правительства области.

Кировской области в прошлом году капитально отремонтировали два гидротехнических сооружения, находившихся в аварийном состоянии. Заказчиком работ выступали администрации Среднеивкинского сельского поселения и города Белой Холуницы.

Региональное министерство охраны окружающей среды координировало и контролировало ход капитального ремонта ГТС на всем протяжении работ, начиная от разработки проекта и до его завершения, обеспечило привлечение средств федерального бюджета.

Работы велись с целью сохранения гидроузлов и предотвращения возможной аварии. Работы финансировались из федерального и областного бюджетов. Общая стоимость капитального ремонта составила 22,4 млн рублей, 20,2 млн рублей из них — из федерального бюджета.

В процессе капремонта гидроузла на реке Ивкина у деревни Воронье Верхошижемского района отремонтировали крепление верхового откоса плотины, восстановили обрушившиеся стенки быстротока и гасителя, заменили уплотнения затворов, восстановили перильное ограждение переходного мостика.

На Белохолуницком водохранилище, которому уже более 250 лет, также отремонтировали крепление верхового откоса плотины и откосы водоотводящего канала.

«Окончательно сооружения вводятся в эксплуатацию после прохождения через отремонтированный гидроузел весеннего половодья, так проверяется надежность и качество выполненных работ», — пояснили в министерстве.

В 2018 году весенние паводковые воды прошли через водосбросные сооружения при закрытых затворах. Министерство контролировало состояние гидротехнического сооружения при прохождении вод. Разрушений после прохождения половодья не выявили, все прошло в штатном режиме.

«Практически все гидротехнические сооружения в Кировской области построены в прошлом веке, эксплуатируются более 30 лет и постепенно разрушаются. Меры по обеспечению безопасности населения от негативного воздействия вод и предотвращения возможного материального ущерба региональное правительство предпринимает последовательно и планомерно», — отмечает заместитель председателя правительства области Максим Кочетков.

Всего с 2005 по 2016 год года в области привели в безопасное техническое состояние 20 гидротехнических сооружений.

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