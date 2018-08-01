Ещё
Осуждённых подростков научат пользоваться компьютерами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России

Осуждённых подростков научат пользоваться компьютерами 

АиФ Ставрополье 45 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Несовершеннолетних осуждённых научат азам компьютерной грамотности, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе УФСИН по СК.
Компьютерные курсы смогут посещать «трудные» подростки, чьё наказание не предусматривает изоляции от общества. Занятия будут проходить еженедельно в течение двух месяцев. За это время осуждённые освоят Microsoft Word, Excel и Paint, научатся составлять диаграммы, таблицы, рисовать простейшие фигуры, печатать тексты, пользоваться Интернетом и электронной почтой.
«Данный курс необходим подросткам, поскольку без элементарной компьютерной грамотности сейчас нельзя обойтись, — рассказал начальник УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю майор внутренней службы Павел Штепа. — Пока подростки находятся под нашим контролем, мы должны помочь им восполнить пробелы в знаниях необходимых вещей».
Напомним, на Ставрополье осудили подростка за угон автомобилей и кражи. Ему придётся провести в воспитательной колонии два года.
АиФ Ставрополье: последние новости
Жителей Израиля накормят ставропольской бараниной ФАС организовала для «ЕвроХима» практический семинар Водолазы ищут двух утопленников в мутной воде Терско-Кумского канала
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян205
Российских журналистов в Африке убила экономия22
Лепс ударил Аллу Михееву390
Болгария ужесточает визовый режим48
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва41
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение