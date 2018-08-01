Осуждённых подростков научат пользоваться компьютерами

Несовершеннолетних осуждённых научат азам компьютерной грамотности, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе УФСИН по СК.

Компьютерные курсы смогут посещать «трудные» подростки, чьё наказание не предусматривает изоляции от общества. Занятия будут проходить еженедельно в течение двух месяцев. За это время осуждённые освоят Microsoft Word, Excel и Paint, научатся составлять диаграммы, таблицы, рисовать простейшие фигуры, печатать тексты, пользоваться Интернетом и электронной почтой.

«Данный курс необходим подросткам, поскольку без элементарной компьютерной грамотности сейчас нельзя обойтись, — рассказал начальник УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю майор внутренней службы Павел Штепа. — Пока подростки находятся под нашим контролем, мы должны помочь им восполнить пробелы в знаниях необходимых вещей».

Напомним, на Ставрополье осудили подростка за угон автомобилей и кражи. Ему придётся провести в воспитательной колонии два года.