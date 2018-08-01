Несовершеннолетних осужденных обучат компьютерным навыкам 

Трудных подростков Ставропольского края обучат работе с Microsoft Word, Excel, Paint и другими необходимыми компьютерными программами. С такой инициативой выступили сотрудники УИИ УФСИН России по региону.
Сообщается, что данный курс рассчитан на два месяца, а сами занятия будут проводиться еженедельно.
Отбывающие наказание несовершеннолетние преступники под руководством сотрудника краевого образовательного центра «Знание» Андрей Рябцев вникнут в основные принципы работы компьютерных программ.
Например, подростки будут самостоятельно составлять диаграммы, создавать таблицы, набирать текст, работать с любой из поисковых систем, а также смогут завести электронную почту.
Интересно, тот отряд боевых хакеров, который планирует создать Эстония, будет состоять из таких же участников?
Речь идет о специальном подразделении, которое займется борьбой с целевыми кибератаками. Возглавит это подразделение генерал Андрес Херк.
Известно, что в отряд боевых эстонских хакеров вступили на данный момент 300 человек. Генерал Херк уточнил, что этот отряд займется и наступательными действиями в случае необходимости.