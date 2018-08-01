Все пострадавшие от града собственники жилья на Кубани получили компенсации

КРАСНОДАР , 1 августа. / ТАСС /. Компенсации выплачены всем пострадавшим от града собственникам жилья Тимашевского, Брюховецкого и Павловского района Краснодарского края , остальные получат выплаты после оформления права собственности. Об этом в среду сообщила пресс-служба краевой администрации.

"На сегодняшний день 3579 собственников жилья получили материальную помощь из краевого бюджета. Таким образом, выплата компенсаций завершена практически на 100%", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, большую часть выплат получили жители Тимашевского района, пострадавшего значительнее всех. Ремонтные работы в муниципалитетах почти завершены, коммуникации восстановлены.

"Все собственники жилья, подавшие заявления на материальную помощь, получили средства в полном объеме. Люди, которые не имеют документов права собственности на дома и квартиры, получат субсидии сразу после их оформления", — добавили в краевой администрации.