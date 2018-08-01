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В Госдуме в сентябре обсудят многоцелевое использование лесных ресурсов
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В Госдуме в сентябре обсудят многоцелевое использование лесных ресурсов 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям проведет 14 сентября большие парламентские слушания, посвященные проблемам и перспективам законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Как сообщили в пресс-службе Госдумы, председатель ГД Вячеслав Володин в среду провел рабочую встречу с главой думского комитета Николаем Николаевым.
"В ходе встречи обсуждались планы работы Комитета на осеннюю сессию. Одно из ключевых событий в работе Комитета — проведение больших парламентских слушаний, посвященных проблемам и перспективам законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов, которые пройдут 14 сентября в зале пленарных заседаний Государственной Думы", — говорится в сообщении пресс-службы.
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