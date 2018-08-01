В Госдуме в сентябре обсудят многоцелевое использование лесных ресурсов

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости . Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям проведет 14 сентября большие парламентские слушания, посвященные проблемам и перспективам законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"В ходе встречи обсуждались планы работы Комитета на осеннюю сессию. Одно из ключевых событий в работе Комитета — проведение больших парламентских слушаний, посвященных проблемам и перспективам законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов, которые пройдут 14 сентября в зале пленарных заседаний Государственной Думы", — говорится в сообщении пресс-службы.