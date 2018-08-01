Ради ледовой арены УГМК изменят русло реки Исеть

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, утверждающее проект планировки и проект межевания территории в квадрате улиц 8 Марта — Декабристов — Розы Люксембург — Куйбышева. Новую планировку разрабатывали под ледовую арену на 15 тысяч зрителей для ХК «Автомобилист», которую собирается тут строить УГМК . Ради этого весной 2018 года снесли стоявшую здесь больше 30 лет недостроенную телебашню.

В конце июня проект планировки и проект межевания прошел публичные слушания. Они были бурными: многие предпочли бы, чтобы здесь появился парк. Однако сторонников арены оказалось больше.

В новом проекте планировки участку, выделенному под арену и находящемуся в зоне Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), присвоили два новых вида разрешенного использования — «Спорт» и «Предпринимательская деятельность». На схеме он отмечен цифрой 5. Также отдельно выделена территория, которая прилегает к Декабристов. На ней стоят памятники — усадьбы Казанцевых и Первушиных, а также деревянный дом доктора Серебровского по адресу Декабристов 38, который хотят снести. Их участки пометили как многофункциональную общественно-деловую зону.

В проект планировки уже заложен пешеходный мост с возможностью проезда техники, который появится на улице Народной Воли. Перед этим мостом, судя по проекту, планируется изменить береговую линию реки Исеть — чтобы перед мостом она образовала заводь правильной круглой формы.