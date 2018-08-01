Ради ледовой арены УГМК изменят русло реки Исеть 

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, утверждающее проект планировки и проект межевания территории в квадрате улиц 8 Марта — Декабристов — Розы Люксембург — Куйбышева. Новую планировку разрабатывали под ледовую арену на 15 тысяч зрителей для ХК «Автомобилист», которую собирается тут строить УГМК. Ради этого весной 2018 года снесли стоявшую здесь больше 30 лет недостроенную телебашню.
В конце июня проект планировки и проект межевания прошел публичные слушания. Они были бурными: многие предпочли бы, чтобы здесь появился парк. Однако сторонников арены оказалось больше.
В новом проекте планировки участку, выделенному под арену и находящемуся в зоне Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), присвоили два новых вида разрешенного использования — «Спорт» и «Предпринимательская деятельность». На схеме он отмечен цифрой 5. Также отдельно выделена территория, которая прилегает к Декабристов. На ней стоят памятники — усадьбы Казанцевых и Первушиных, а также деревянный дом доктора Серебровского по адресу Декабристов 38, который хотят снести. Их участки пометили как многофункциональную общественно-деловую зону.
В проект планировки уже заложен пешеходный мост с возможностью проезда техники, который появится на улице Народной Воли. Перед этим мостом, судя по проекту, планируется изменить береговую линию реки Исеть — чтобы перед мостом она образовала заводь правильной круглой формы.