Ещё
Как в Тамбове отметят День ВДВ?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как в Тамбове отметят День ВДВ? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В четверг, 2 августа, в Тамбове отметят День Воздушно-десантных войск. Какие события пройдут в этот день в городе, рассказали в пресс-службе мэрии.
В 10:00 у памятного знака воинам-интернационалистам на улице Мичуринской пройдет торжественный митинг. Здесь же будет проведен воинский ритуал памяти: салют тремя залпами и торжественное прохождение маршем взвода Почётного караула. Участие в митинге примет военный духовой оркестр.
Продолжатся торжества концертной программой на Тамбовском ипподроме имени С. М Будённого (ул. Ипподромная, 5), где выступят вокальные и танцевальные коллективы города. В День ВДВ на ипподроме также будет организована выставка вооружения и выездная торговля. Гости праздника смогут подкрепиться на солдатской кухне, увидеть показательные выступления военнослужащих и принять участие в спортивных соревнованиях по дартсу, гиревому спорту и перетягиванию каната.
АиФ: последние новости
Какие дома Воронежа останутся без газа в начале августа? Кто выступит в Орле на День города? Тамбовчане уже могут гулять по Олимпийскому парку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье80
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал298
Лепс ударил Аллу Михееву378
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва23
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру36
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение