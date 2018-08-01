Как в Тамбове отметят День ВДВ?

В четверг, 2 августа, в Тамбове отметят День Воздушно-десантных войск. Какие события пройдут в этот день в городе, рассказали в пресс-службе мэрии.

В 10:00 у памятного знака воинам-интернационалистам на улице Мичуринской пройдет торжественный митинг. Здесь же будет проведен воинский ритуал памяти: салют тремя залпами и торжественное прохождение маршем взвода Почётного караула. Участие в митинге примет военный духовой оркестр.

Продолжатся торжества концертной программой на Тамбовском ипподроме имени С. М Будённого (ул. Ипподромная, 5), где выступят вокальные и танцевальные коллективы города. В День ВДВ на ипподроме также будет организована выставка вооружения и выездная торговля. Гости праздника смогут подкрепиться на солдатской кухне, увидеть показательные выступления военнослужащих и принять участие в спортивных соревнованиях по дартсу, гиревому спорту и перетягиванию каната.