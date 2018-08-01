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Проблем с питьевым снабжением в Крыму не будет — власти Республики
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Проблем с питьевым снабжением в Крыму не будет — власти Республики 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Крыму не испытывает недостатка в питьевой воде, и в будущем таких проблем не предвидится. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил заместитель председателя Госсовета Республики Эдип Гафаров.
Вице-спикер отметил, что объемы запасов питьевой воды на полуострове на сегодняшний день составляют порядка 200 млн кубометров.
"В Крыму воды хватает, особенно питьевой. У нас 23 водохранилища, восемь из них наливные, 15 на естественном стоке. Если оценивать это хозяйство, то в запасе у нас есть около 200 млн кубов воды питьевого назначения. При этом некоторые в этом году даже производят поливы на площади 14-15 тыс. га. Это неплохая цифра, если говорить о том, что у нас перекрыт Северо-Крымский канал. Я шесть лет работал первым заместителем председателя Госводхоза Республики и могут ответственно сказать, что с питьевым водоснабжением у нас проблем не будет", — подчеркнул Гафаров.
В то же время он заявил о необходимости создать условия, при которых можно было бы собирать и хранить воду.
После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшего до 85% потребностей полуострова в пресной воде, была полностью прекращена. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой из естественных водохранилищ.
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