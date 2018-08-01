Проблем с питьевым снабжением в Крыму не будет — власти Республики

СИМФЕРОПОЛЬ , 1 авг — РИА Новости Крым . Крыму не испытывает недостатка в питьевой воде, и в будущем таких проблем не предвидится. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил заместитель председателя Госсовета Республики Эдип Гафаров.

Вице-спикер отметил, что объемы запасов питьевой воды на полуострове на сегодняшний день составляют порядка 200 млн кубометров.

"В Крыму воды хватает, особенно питьевой. У нас 23 водохранилища, восемь из них наливные, 15 на естественном стоке. Если оценивать это хозяйство, то в запасе у нас есть около 200 млн кубов воды питьевого назначения. При этом некоторые в этом году даже производят поливы на площади 14-15 тыс. га. Это неплохая цифра, если говорить о том, что у нас перекрыт Северо-Крымский канал. Я шесть лет работал первым заместителем председателя Госводхоза Республики и могут ответственно сказать, что с питьевым водоснабжением у нас проблем не будет", — подчеркнул Гафаров.

В то же время он заявил о необходимости создать условия, при которых можно было бы собирать и хранить воду.