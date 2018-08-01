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В Балакове появился маньяк с ножом
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В Балакове появился маньяк с ножом 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Мужчина коротко стрижен и у него высокий рост, около 185 см.
Едва не пострадавший от рук нападавшего на него житель Балакова Максим Максименко сообщил в социальной сети «ВКонтакте», что возвращаясь ночью домой, подвергся нападению неизвестного гражданина.
Возле кинотеатра «Россия» на улице Минская на парня накинулся «какой-то маньяк из кустов с ножом», — пишет потерпевший в группе «Типичный Балаково».
Из особых примет также сообщается наличие темной кофты с принтом Pit bull. В комментариях жительницы Балакова подтвердили, что также видели в указанном месте агрессивного мужчину с ножом.
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