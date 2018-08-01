Проект стратегии социально-экономического развития Нижегородской области обсудили в Первомайске

Денис Москвин открыл Сессию и ознакомил присутствующих с основными направлениями Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области . Обсуждение проходило по 5 секциям: образование, культура, здравоохранение, малое предпринимательство, городская среда.

Директор департамента внешних связей Ольга Гусева отметила заинтересованность людей в обсуждении Стратегии. «Сегодня на обсуждение вынесли документ, который определит стратегию развития Нижегородской области на более чем десятилетнюю перспективу. Уверена, что именно жители муниципальных районов и городских округов могут оценить все нюансы Стратегии, привязать ее к конкретным территориям и дать ценные предложения по отраслям», — сообщила Ольга Гусева.

Инициативы, предложенные участниками сессии, будут изучены и рассмотрены экспертно-координационной группой, лучшие из них по поручению главы региона Глеба Никитина будут учтены в итоговом варианте Стратегии.

Напомним, что проект Стратегии передан главе Нижегородской области Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В ее разработке приняли участие более 400 человек из 18 экспертных групп. Глеб Никитин поручил экспертно-координационной группе по проведению стратегических сессий, чтобы в обсуждении Стратегии были вовлечены представители всех муниципалитетов региона. Всего планируется провести 50 стратегических сессий.

Любой желающий может ознакомиться с проектом Стратегии на сайте. На портале можно внести свои предложения в драфт документа, а также пройти опрос по интересующим направлениям Стратегии. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, пошаговая инструкция расположена в руководстве пользователя.