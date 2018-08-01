Ещё
В Бельгии осудили троих граждан Румынии за кражу железнодорожного кабеля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бельгии осудили троих граждан Румынии за кражу железнодорожного кабеля 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Трое граждан Румынии приговорены судом в Бельгии к 14 месяцам условно каждый за кражу в марте этого года 1800 килограммов медного кабеля на железнодорожных путях на территории королевства.
Как сообщила телерадиокомпания RTL, осужденные в возрасте от 25 до 33 лет являлись членами мобильной преступной группы. Однако из-за отсутствия у них судимости в Бельгии реальный срок тюремного содержания был заменен на условный.
В Бельгии в последние годы возросло количество хищений проложенного вдоль железнодорожного полотна медного кабеля, что создает серьезную угрозу безопасности движения. Железнодорожный кабель воруют с целью сдачи его за деньги в пункты приема цветного лома, главным образом, в странах Западных Балкан и Восточной Европы.
Последние новости
Вот почему ряд стран ЕС захочет заменить российский газ Лавров: события в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны Суд Николаевской области отменил решение о статусе русского языка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье73
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал298
Лепс ударил Аллу Михееву378
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру39
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва20
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение