В Бельгии осудили троих граждан Румынии за кражу железнодорожного кабеля

БРЮССЕЛЬ , 1 авг — РИА Новости . Трое граждан Румынии приговорены судом в Бельгии к 14 месяцам условно каждый за кражу в марте этого года 1800 килограммов медного кабеля на железнодорожных путях на территории королевства.

Как сообщила телерадиокомпания RTL, осужденные в возрасте от 25 до 33 лет являлись членами мобильной преступной группы. Однако из-за отсутствия у них судимости в Бельгии реальный срок тюремного содержания был заменен на условный.

В Бельгии в последние годы возросло количество хищений проложенного вдоль железнодорожного полотна медного кабеля, что создает серьезную угрозу безопасности движения. Железнодорожный кабель воруют с целью сдачи его за деньги в пункты приема цветного лома, главным образом, в странах Западных Балкан и Восточной Европы.