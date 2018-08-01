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Подать заявление на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции станет проще
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Подать заявление на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции станет проще 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Предпринимателям при заполнении запроса укажут на их ошибки. ЭКСКЛЮЗИВ «Вечерней Москвы».
Заявлений на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции в электронном виде становится больше. Столичный Департамент торговли и услуг предложил разработать такой формат запроса, в котором заявителям сразу будут видны ошибки при заполнении.
— Мы предложили установить обратную связь с ведомственной информационной системой департамента для заполнения в автоматическом режиме сведений об атрибутах лицензии и объектах лицензирования, — рассказал «Вечерней Москве» министр правительства Москвы, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — Эти меры помогут предпринимателям корректно заполнить данные, а соответственно и избежать отказов по формальному признаку. По его словам, подобные новшества в будущем приведут к повышению доли запросов в электронном виде. — Напомню, что лицензирование розничной продажи алкогольной продукции как госуслугу можно получить в электронном виде с 15 декабря 2016 года, — добавил министр. — Она предоставляется на официальном сайте мэра Москвы. Алексей Немерюк привел данные: с начала года правом электронной подачи документов воспользовались 300 лицензиатов и соискателей лицензий. Для сравнения: за аналогичный период 2017-го в электронном виде поступило 50 запросов.
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