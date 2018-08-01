Подать заявление на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции станет проще

Предпринимателям при заполнении запроса укажут на их ошибки. ЭКСКЛЮЗИВ «Вечерней Москвы».

Заявлений на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции в электронном виде становится больше. Столичный Департамент торговли и услуг предложил разработать такой формат запроса, в котором заявителям сразу будут видны ошибки при заполнении.