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Жители Самары решат, кому достанется 100 тыс. руб. на благоустройство территории
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Жители Самары решат, кому достанется 100 тыс. руб. на благоустройство территории 

ТРК Губерния 1 час назад
В Самаре все больше жителей города принимают участие в новой программе «Твой конструктор двора». Согласно условиям, горожане сами могут выбрать, как им благоустроить придомовую территорию. Разбить цветники, поставить лавочки или посадить деревья. Принять решение нужно будет в ближайшие несколько недель. Голосование за проекты пройдет 9 сентября. Грант в 100 тысяч рублей получат самые активные. Работы будут выполняться в этом и следующем году. Проект «Твой конструктор двора» дополняет более масштабную программу «Комфортная городская среда».
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