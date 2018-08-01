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Зеленоградская Соцзащита приглашает горожан на фестиваль «Москва длиною в долголетие»
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Зеленоградская Соцзащита приглашает горожан на фестиваль «Москва длиною в долголетие» 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Завтра, 2 августа в 16 часов на площади Юности начнётся праздничная программа фестиваля «Москва длиною в долголетие».
Устроители мероприятия — Московский департамент труда и соцзащиты, совместно с Москонцертом приготовили для гостей разнообразные увлекательные занятия и развлечения в рамках фестиваля.
Участники проекта «Московское долголетие» примут участие в концерте с артистами.
Для всех желающих будет работать площадка с мастер-классами по оригами, декупажу, холодному батику на летние темы, глиняной лепке. Можно будет научиться делать открытки, куклы из ниток, изготавливать матерчатые бусы.
Специалисты расскажут и покажут как делать дыхательную и двигательную гимнастику. Для самых активных спортивные тренеры проведут танцевальную фитнес-программу Zumba.
В спортивной зоне праздничной площадки расположатся игроки в шахматы, шашки, жульбак и настольный теннис. Для детей будут работать аниматоры, которые проведут игры и спортивные состязания. Маленьким гостям предложат аквагрим. Мероприятие продлится до 20 часов.
Сегодня, 1 августа Территориальный центр соцзащиты «Зеленоградский» проведёт праздник «День друзей» возле корпуса 311 в 15 часов.
Об этом сообщил сайт префектуры.
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