Зеленоградская Соцзащита приглашает горожан на фестиваль «Москва длиною в долголетие»

Завтра, 2 августа в 16 часов на площади Юности начнётся праздничная программа фестиваля « Москва длиною в долголетие».

Устроители мероприятия — Московский департамент труда и соцзащиты, совместно с Москонцертом приготовили для гостей разнообразные увлекательные занятия и развлечения в рамках фестиваля.

Участники проекта «Московское долголетие» примут участие в концерте с артистами.

Для всех желающих будет работать площадка с мастер-классами по оригами, декупажу, холодному батику на летние темы, глиняной лепке. Можно будет научиться делать открытки, куклы из ниток, изготавливать матерчатые бусы.

Специалисты расскажут и покажут как делать дыхательную и двигательную гимнастику. Для самых активных спортивные тренеры проведут танцевальную фитнес-программу Zumba.

В спортивной зоне праздничной площадки расположатся игроки в шахматы, шашки, жульбак и настольный теннис. Для детей будут работать аниматоры, которые проведут игры и спортивные состязания. Маленьким гостям предложат аквагрим. Мероприятие продлится до 20 часов.

Сегодня, 1 августа Территориальный центр соцзащиты «Зеленоградский» проведёт праздник «День друзей» возле корпуса 311 в 15 часов.

Об этом сообщил сайт префектуры.