Скандал в Медгороде, чьим сотрудникам запретили ругать в соцсетях свою работу и власть. Это законно?

Специалистов медгорода хотели лишить права на свободу высказываний в соцсетях

Работодатели пытаются контролировать своих подчиненных не только в рабочее время, но и в личное. Некоторые, например, запрещают своим сотрудникам писать негатив в соцсетях, критиковать правительство. На днях сотрудники «Медицинского города» поделились сканом приказа за подписью заведующего, в котором им запрещают писать в социальных сетях «сообщения с критикой государства, о неудовлетворенности своей работой, нежелании ее выполнять; сообщения с нецензурной лексикой». Помимо этого им запретили делиться фотографиями в непристойном виде или при распитии алкоголя или курении. А также сказали, что отныне нельзя лайкать посты, которые дискриминируют образ и репутацию медработника.

Тот самый приказ, возмутивший сотрудников «Медицинского города»

После того, как возмущенные медработники анонимно поделились в соцсетях этим приказом, запрет быстро отменили. Заведующий сам же начал проверку против себя. А в региональном департаменте здравоохранения и вовсе сослались на то, что загруженность руководителя не всегда позволяет ему читать документы, которые он подписывает.

Мы решили разобраться, законны ли такие требования, станут ли они в будущем нормой и что делать в таких ситуациях.

Законны ли такие запреты?

Требования работодателей могут идти вразрез с требованиями Конституции РФ

— Всё, что касается свободы слова, оговорено в основном законе Российской Федерации — Конституции, в статье 29. Там четко указано, что россияне имеют право распространять информацию, которая законом разрешена к распространению, тем более если такие сведения касаются их лично, ничьи права не затрагивают, — комментирует адвокат Любовь Сафаргалиева из Тюменской межрегиональной коллегии адвокатов.

Статья 29 Конституции РФ 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

— Работодатель предоставляет сотруднику рабочее место, они подписывают договор, штатное расписание, должностные обязанности, — поясняет адвокат. — Запрещать о чем-то высказываться, не давая подчиненным каких-то особых прав кроме рабочего места и заработной платы, требовать что-то свыше, что установленного Конституцией, работодатель не вправе. Получается, что работодатель возлагает на себя функцию ограничения прав человека, которые не он дал своему сотруднику.

Есть ли те, кому запрещают?

Ограничения точно распространяются на людей, работающих с гостайнами, и силовиков.

— Если в обязанности человека входит сохранение какой-то информации, например, в качестве государственной тайны. Конечно, распространение таких сведений — это уже нарушение законодательства. Те, кто не должен заводить странички в соцсетях, они действительно об этом знают и не заводят. Это сотрудники полиции и прокуратуры , судьи, они не заводят личные аккаунты, потому что берегут репутацию.

Полицейские должны беречь честь мундира, поэтому большинство из них крайне осторожны с соцсетями

В 2015 году из-за поста в соцсети были неприятности у неонатолога ОКБ №2 Олеси Шкуровой. Женщина опубликовала в Facebook фото с малышом, которого оставили в беби-боксе. В итоге речь зашла о её увольнении.

А этим летом учительницу из Омска уволили после того, как в сети появились её фотографии в купальнике. Но за девушку вступились другие учителя. По всей России начался флешмоб — педагоги стали публиковать свои фотографии, чтобы показать, что они тоже люди. Но эта история не единственная. Мы уже рассказывали про воспитательницу из Екатеринбурга , уволенную из-за фото в Instagram, о сотруднике МЧС из Архангельска , потерявшего работу из-за заметки о беженцах с Украины , а также о других россиянах, уволенных после хайпа в интернете.

Скандалы за лайки, посты и репосты в соцсетях постепенно становятся обыденностью. Почитайте, как не попасть в тюрьму за свои высказывания и убеждения, транслируемые через личные аккаунты.

Что делать, если на работе вводят запреты на соцсети?

По всем вопросам, связанным с взаимоотношениями работодателя и сотрудника, можно обращаться в трудовую инспекцию. Но любое решение повлечет за собой последствия.

— На работе будут осложнения, если человек пойдет против организации. Любая компания — это административный ресурс, который может в дальнейшем повлиять и на текущую работу, и на дальнейшее трудоустройство. Если человек затевает спор с начальством из-за таких вещей, то нужно сразу понимать, что это приведет к конфликту. Людям нужно либо заранее предпринимать какие-то меры, либо использовать методы воздействия, которые прописаны в трудовом законодательстве. Одним из средств самозащиты трудовых прав является забастовка, — делится адвокат Любовь Сафаргалиева. — Соответственно, можно пойти в трудовую инспекцию. Если туда обратится один сотрудник, то возможно его не услышат и на работе действительно возникнут проблемы, а если обратятся несколько сотрудников или весь коллектив, то тогда удастся избежать проблемы и получится уже вступить в диалог.

Если руководство компаний такими запретами пытается ограничить себя, например, от оскорбительных высказываний сотрудников, то адвокат рекомендует разрешать споры в рамках действующего законодательства. Оскорбления, распространение ложной информации с целью оклеветать человека — это все состав административного правонарушения и можно обращаться к правоохранителям.

Запрещали ли вам когда-нибудь работодатели свободно высказываться в соцсетях?

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