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Жителей Израиля накормят ставропольской бараниной
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Жителей Израиля накормят ставропольской бараниной 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Новый завод по переработке баранины позволит расширить географию экспорта, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минсельхоза Ставропольского края.
За 2017 год 58 тонн баранины отправили в Иран и Ирак. Кроме того, мясо экспортируют в регионы России. С появлением новой бойни стандарта «халяль» объёмы производства станут больше, и география экспорта станет шире.
«Со следующего года будем отправлять баранину и в Израиль, — рассказала пресс-секретарь минсельхоза Ставропольского края Светлана Незнанова. — Начнём с пяти тонн в год».
Напомним, на Ставрополье реализуется инвестиционный проект по строительству мясоперерабатывающего завода. Поголовье овец в крае составляет более 2 миллионов голов.
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