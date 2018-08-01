Жителей Израиля накормят ставропольской бараниной

Новый завод по переработке баранины позволит расширить географию экспорта, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минсельхоза Ставропольского края

За 2017 год 58 тонн баранины отправили в Иран Ирак . Кроме того, мясо экспортируют в регионы России . С появлением новой бойни стандарта «халяль» объёмы производства станут больше, и география экспорта станет шире.

«Со следующего года будем отправлять баранину и в Израиль , — рассказала пресс-секретарь минсельхоза Ставропольского края Светлана Незнанова. — Начнём с пяти тонн в год».

Напомним, на Ставрополье реализуется инвестиционный проект по строительству мясоперерабатывающего завода. Поголовье овец в крае составляет более 2 миллионов голов.