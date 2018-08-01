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С 1 августа пенсионеры Москвы и МО могут бесплатно ездить на электричках
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С 1 августа пенсионеры Москвы и МО могут бесплатно ездить на электричках 

Банки Сегодня 1 час назад
С 1 августа пенсионеры Москвы и МО могут бесплатно ездить на электричкахПо предварительным подсчетам, использовать право бесплатного проезда смогут около 2,8 миллионов человек. 1,6 миллионов из них — жители столицы, а остальные — жители МО. Помимо людей пенсионного возраста, правом бесплатного проезда могут воспользоваться почетные доноры Москвы, СССР и Российской Федерации, родители многодетной семьи, родитель или опекун, который занимается воспитанием сироты, а также представители детей-инвалидов до 18 лет, либо один из родителей ребенка-инвалида до 23 лет.
Чтобы получить право бесплатного проезда, гражданам из вышеописанных категорий нужно обратиться в пригородную кассу с социальной картой. После этого, в любой железнодорожной кассе можно будет оформить бесплатный билет с помощью социальной карты. Также льготники могут воспользоваться специальными автоматами, которые осуществляют печать билетов в автоматическом режиме.
Между бесплатным проездом для москвичей и жителей области есть некоторые различия. Например, жители столицы, которые попадают под действие бесплатного проезда, могут бесплатно ездить без ограничений на всех пригородных поездах, включая скоростные электропоезда «Ласточка» и экспрессы. В то время как льготники из области смогут использовать свое право бесплатного проезда только на обычных электричках.
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