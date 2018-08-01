Наталья Комарова отправится с рабочим визитом в регионы Югры

Как сообщают в департаменте общественных и внешних связей, работники завода просили губернатора лично заняться их проблемой. Наталья Комарова намерена встретиться с ними уже в конце текущей недели. ««Ключевой темой разговора с губернатором станет реализация плана мероприятий по обеспечению занятости высвобождаемых работников АО «Завод МДФ», трудоустройство сокращенных, подготовке инвестпроекта по использованию производственных мощностей и лесосырьевого ресурса для создания высокотехнологичного деревоперерабатывающего производства в Мортке с привлечением новых инвесторов», — говорят в пресс-службе департамента.