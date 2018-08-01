Наталья Комарова отправится с рабочим визитом в регионы Югры 

Губернатор Югры Наталья Комарова отправится в рабочее турне по регионам Югры. Она планирует посетить поселок Мортка Кондинского района, где работники ликвидированного завода МДФ устраивали голодовку, чтобы сохранить рабочие места.
Как сообщают в департаменте общественных и внешних связей, работники завода просили губернатора лично заняться их проблемой. Наталья Комарова намерена встретиться с ними уже в конце текущей недели. ««Ключевой темой разговора с губернатором станет реализация плана мероприятий по обеспечению занятости высвобождаемых работников АО «Завод МДФ», трудоустройство сокращенных, подготовке инвестпроекта по использованию производственных мощностей и лесосырьевого ресурса для создания высокотехнологичного деревоперерабатывающего производства в Мортке с привлечением новых инвесторов», — говорят в пресс-службе департамента.
«ФедералПресс» писал, что завод МДФ в Мортке, который является градообразующим предприятием Кондинского районе, планируют признать банкротом. В случае его ликвидации безработными останутся 285 жителей поселка. На международной выставке «Иннопром-2018» будущее завода обсуждалось с зарубежными партнерами.
Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин