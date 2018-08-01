Лукашенко ждет от аграриев максимального качества при уборке урожая

Александр Лукашенко потребовал от руководителей региона «приложить максимум усилий, чтобы урожай в стране был собран как можно добросовестнее». Он отметил, что в этом году из-за жаркой погоды во многих странах ожидается очень большой недобор зерна. Погибли, по словам президента, зерновые в Германии и Польше , не лучшим образом складывается ситуация во Франции и Испании

И в России , добавил он, прогнозируют недобор зерна, правда, по сравнению с рекордным по урожаю прошлым годом. «Конечно, и мы что-то потеряли, но не настолько. Поэтому надо иметь в виду, что не сможет особо рассчитывать на закупку зерна. На рынке оно будет. Но, во-первых, по какой цене, а во-вторых, понятно, какие будут по качеству. Поэтому надо приложить максимум напряжения для того, чтобы собрать все до зернышка на полях», — подчеркнул президент.

По прогнозам экспертов, в ближайшие дни погодные условия в Беларуси будут вполне благоприятными, а теплая погода ускорит дозревание хлебов. «По последним данным, у ярового ячменя и овса на неубранных наблюдаемых полях отмечается в основном восковая и полная спелость зерна. У яровой пшеницы на основных массивах наблюдается восковая спелость зерна, в южном регионе страны и местами в Гродненской области наступила полная спелость. Налив зерна, главным образом у яровой пшеницы, продолжается на отдельных участках в Витебской и Могилевской областях», — отмечают в Белгидромете.

Президент обратил особое внимание и на организацию труда механизаторов. Надо очень внимательно относиться к условиям работы людей, сказал он, и, если будет такая духота, необходимо предусматривать перерывы в середине дня, больше работы выполнять в утреннее и вечернее время. «Надо поберечь людей», — подчеркнул глава государства.

Белорусский руководитель посетил поля 1-й Минской птицефабрики, где ему доложили о ходе уборки зерновых в стране и регионе. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца, в республике уже убрано более 800 тысяч га, что составляет около 41% площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 2,5 млн тонн зерна с урожайностью 28,8 ц/га.