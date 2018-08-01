Ещё
Из екатеринбургского тубдиспансера пропал подросток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из екатеринбургского тубдиспансера пропал подросток 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге две с половиной недели ведутся поиски 15-летнего подростка.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, юноша проходил лечение в противотуберкулезном диспансере, расположенном на дублере Сибирского тракта, 56, а 15 июля, никого не предупредив, ушел из больницы и не вернулся.
Его приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы прямые и светло-русые. Он был одет в бело-синюю клетчатую рубашку, темно-синие спортивные штаны и черные туфли.
Также в полиции отметили, что подросток сбегал из тубдиспансера несколько раз, а также он состоит на учете в детском комнате полиции.
Напомним, на прошлой неделе ушел из дома и не вернулся 9-летний екатеринбуржец. Через полтора дня после его побега из дома, полиция нашла его в одном из торговых центров Екатеринбурга и вернула домой.
Фото: pxhere.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Егора Крида и Тимати оштрафовали за концерт на крыше машины Нижегородская прокуратура проконтролирует расследование убийства Дениса Суворова «Мама надеется, что ее дочь найдут». В Чебаркуле 15-летняя школьница утонула, катаясь на гидроскутере
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье66
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал297
Лепс ударил Аллу Михееву378
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру36
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва20
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение