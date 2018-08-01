Из екатеринбургского тубдиспансера пропал подросток

Екатеринбурге две с половиной недели ведутся поиски 15-летнего подростка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, юноша проходил лечение в противотуберкулезном диспансере, расположенном на дублере Сибирского тракта, 56, а 15 июля, никого не предупредив, ушел из больницы и не вернулся.

Его приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы прямые и светло-русые. Он был одет в бело-синюю клетчатую рубашку, темно-синие спортивные штаны и черные туфли.

Также в полиции отметили, что подросток сбегал из тубдиспансера несколько раз, а также он состоит на учете в детском комнате полиции.

Напомним, на прошлой неделе ушел из дома и не вернулся 9-летний екатеринбуржец. Через полтора дня после его побега из дома, полиция нашла его в одном из торговых центров Екатеринбурга и вернула домой.

Фото: pxhere.com