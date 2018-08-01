Дакоту вывели из себя подколы сетевых критиков

Недавно по Сети стало распространяться видео с участием выпускницы проекта «Фабрика звезд» Риты Дакоты . В кадре 28-летняя молодая мама отдыхает с друзьями на пляже в синем бикини. Множество пользователей отметили, что артистка располнела. А некоторые обратили внимание на различие ее объемов в этом ролике с фото на ее страницах в социальных сетях.

Узнав об этом, исполнительница была крайне раздосадована. «Я писала недавно в инсте, что за последний месяц из-за гормональных препаратов поправилась на 6 кг. Советуюсь с подписчицами, что с этим делать, и было ли у них такое», — отметила артистка. «Мне жутко неприятно и больно, возможно, я даже пореву сегодня. Можете исподтишка и это заснять», — посетовала певица в своем микроблоге.