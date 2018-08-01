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Система «Город» предлагает онлайн-оплату ЖКУ без комиссии и ввода реквизитов
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Система «Город» предлагает онлайн-оплату ЖКУ без комиссии и ввода реквизитов 

Банки.ру 1 час назад
Федеральная система «Город» запустила онлайн-оплату жилищно-коммунальных услуг по номеру Единого лицевого счета (ЕЛС), сообщает пресс-служба системы.
«По коду ЕЛС пользователям платежного кабинета доступна информация о начислениях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), а также их оплата без ввода реквизитов поставщиков. Оплата услуг по ЕЛС принимается без комиссии по картам платежных систем Visa, Mastercard, Maesto и «Мир» любого банка Российской Федерации», — говорится в релизе.
Единый лицевой счет, утвержденный в качестве уникального идентификатора для государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), представляет собой 10-значный код помещения и потребителя, вносящего за него плату. Код формируется автоматически, и согласно приказу Минстроя России, в обязательном порядке включается в новую форму квитанций за жилищно-коммунальные услуги с конца мая 2018 года.
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