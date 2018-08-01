Ещё
Сверять можно не по Москве. Все поезда прибывают и отправляются по местному времени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сверять можно не по Москве. Все поезда прибывают и отправляются по местному времени 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
С 1 августа в России прибытие и отправление поездов будут объявлять по местному времени. Теперь на всех информационных носителях РЖД сведения о расписании движения поездов как дальнего, так и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени, то есть по часовому поясу того или иного региона.
Чтобы перейти на местное время, потребовалось провести технические работы и перенастроить информационную систему РЖД, которая не один десяток лет работала «только по московскому времени».
Но для тех, кто за много лет привык к расписанию на вокзалах с московским временем, тоже проблем не будет. В мае аналогичные изменения внесли в порядок оформления билетов на поезда, отправляющиеся с 1 августа. Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время, — сообщает «Российская газета». И тот, кто привык приезжать по московскому времени, всегда может заглянуть в свой билет и «сверить» часы.
ИА Север-Пресс: последние новости
Юрий Неелов отходит от сенаторских дел. «Есть другие задачи» Пожилых людей комфортно интегрируют в общество В Надымском районе объявлен карантин по бешенству из-за укуса лисы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье75
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал298
Лепс ударил Аллу Михееву378
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру38
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва21
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение