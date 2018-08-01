Сверять можно не по Москве. Все поезда прибывают и отправляются по местному времени

С 1 августа в России прибытие и отправление поездов будут объявлять по местному времени. Теперь на всех информационных носителях РЖД сведения о расписании движения поездов как дальнего, так и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени, то есть по часовому поясу того или иного региона. Чтобы перейти на местное время, потребовалось провести технические работы и перенастроить информационную систему РЖД, которая не один десяток лет работала «только по московскому времени». Но для тех, кто за много лет привык к расписанию на вокзалах с московским временем, тоже проблем не будет. В мае аналогичные изменения внесли в порядок оформления билетов на поезда, отправляющиеся с 1 августа. Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время, — сообщает « Российская газета ». И тот, кто привык приезжать по московскому времени, всегда может заглянуть в свой билет и «сверить» часы.