Электробусы поедут по городу вместо троллейбусов

Улучшение экологической ситуации в городе в целом и в районе Печатники в частности волнует местных жителей.

Свои вопросы по этой теме они смогли задать мэру столицы в ходе прошедшей встречи. Так, Мария Кочурова спросила, когда в Печатниках будет организована полноценная система раздельного сбора мусора:

— Во многих странах Европы уже давно пластик перерабатывается в энергию. У нас пока это все очень ограниченно. Может быть, нам тоже попробовать реализовать что-то подобное?

Сергей Собянин поддержал эту идею, отметив, что в Москве контейнеры для разных видов сырья есть во всех районах:

— Мы постепенно будем увеличивать эти объемы. В этом году мы поставим несколько сотен таких баков в крупных транспортных узлах, возле торговых центров, на каких-то других оживленных площадках. Помимо этого, мы с Московской областью подписали соглашение и выделяем им деньги для того, чтобы они быстрее рекультивировали полигоны, в том числе и Кучино.

Еще один вопрос по экологической теме задал студент Дмитрий Доброжан:

— Планируется ли в Москве в ближайшее время появление общественного транспорта на электродвигателях?

— Да, планируется, — ответил мэр. — В этом году закупим первые 200 электробусов и будем в первую очередь менять троллейбусы. Это тот же самый электрический транспорт, только без рогов и прочих проводов, который быстрее едет и передвигается более маневренно. Поэтому заменим сначала троллейбусы, а потом перейдем к замене автобусов.