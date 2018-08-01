Корреспондент «Звезды» Александра Селезенева стала специальным гостем китайского канала

Александра Селезенева впервые дала интервью китайскому телеканалу в прямом эфире и на английском языке.

Съемочная группа телеканала «Звезда» и корреспондент Александра Селезенева были приглашены китайскими коллегами CGTN TV из Пекина для участия в прямом эфире. Съемки проходили в выставочном на территории выставочного павильона на полигоне «Генеральская Гора».

Корреспондент телеканала CGTN TV Лей Ву вместе с оператором приехал в Шанхай . Он освещает международные армейские игры впервые, и военная тематика для него является довольно сложной.

Александра Селезенева впервые вышла в прямой эфир на английском языке на китайском телевидении. Однако, по ее словам, Лей Ву помог создать приятную для общения атмосферу.

«Две минуты пролетели как секунда, было немного нервно, сложно на английском языке говорить о таких вещах, как техника и вооружение», — подытожила Александра Селезенева.

Ранее журналисты китайского телеканала Xinmin сняли сюжет о корреспонденте «Звезды» Александре Селезеневой.